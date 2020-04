President Nayib Bukele van El Salvador heeft zondag (lokale tijd) "dodelijk geweld" door de politie en het leger tegen bendeleden geautoriseerd. Dit deed hij vanwege de toename in het aantal geweldsincidenten in het land sinds de uitbraak van het coronavirus.

Vrijdag voerde Bukele in El Salvador een lockdown van 24 uur in voor gevangenissen waar bendeleden verblijven, nadat er die dag 24 mensen werden vermoord. Het is het hoogste aantal moorden in het Centraal-Amerikaanse land op één dag sinds de president er in juni aan de macht kwam.

Ook beval de regering dit weekend rivaliserende bendeleden om een cel te delen, in een poging om de communicatie te verbeteren.

Sinds vrijdag zijn er echter nog zeker 29 moorden gepleegd, waardoor Bukele genoodzaakt is strengere maatregelen tegen de bendes in te voeren. Volgens hem maken de bendes misbruik van het feit dat veiligheidstroepen druk zijn met het bestrijden van het COVID-19-virus.

"De politie en krijgsmacht moeten de prioriteit stellen aan het beschermen van hun leven, dat van hun collega's en eerlijke burgers. Dodelijk geweld wordt geautoriseerd uit zelfverdediging en de verdediging van de levens van het volk van El Salvador", zegt Bukele.

In El Salvador zitten zo'n 12.862 bendeleden in gevangenissen.