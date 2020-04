Ligt dictator Kim Jong-un op sterven of niet? Noord-Korea is een bijzonder gesloten dictatuur. Informatie die toch naar buiten komt, is vaak niet te controleren. Dat maakt het lastig hoogte te krijgen van de gezondheidstoestand van de 'Opperste Leider'.

Het kan dagen of zelfs weken duren voordat berichten over belangrijke gebeurtenissen in Noord-Korea de buitenwereld bereiken. In 2011 maakten de Noord-Koreaanse staatsmedia het overlijden van Kim Jong-uns vader en voorganger Kim Jong-il pas na twee dagen bekend.

Veel internationale Noord-Korea-experts denken dat er in de geruchten over de gezondheid van de 36- of 37-jarige Kim Jong-un een kern van waarheid zit. De consensus is dat hij waarschijnlijk een medische procedure heeft ondergaan, maar er valt niets met zekerheid te zeggen.

Het enige harde feit waar commentatoren over beschikken, is dat Kim zich niet in het openbaar liet zien op een van de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdagen, de geboortedag van zijn opa en 'Vader des Vaderlands' Kim Il-sung, op 15 april. Normaal gesproken geeft hij wel acte de présence, dus zijn afwezigheid was opvallend.

De activistische nieuwssite Daily NK, die door Noord-Koreaanse vluchtelingen wordt gerund, stookte de boel flink op door op 21 april op basis van één anonieme bron te schrijven dat de Noord-Koreaanse 'Opperste Leider' op 12 april een hartoperatie heeft ondergaan. CNN meldde vervolgens op basis van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Kim in "ernstig gevaar" verkeerde na die medische procedure. Volgens een tv-zender in Hongkong zou hij zelfs al overleden zijn.

Dat Kim geen gezond man is, was al bekend. De Noord-Koreaanse leider torst flink wat overgewicht met zich mee, rookt veel en is waarschijnlijk nierpatiënt. Tijdens ontmoetingen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wekte hij de indruk een stevige drinker te zijn.

Reuters meldde afgelopen vrijdag op basis van drie anonieme bronnen dat China een team van medische experts naar Noord-Korea had afgevaardigd. De Chinese regering ging niet in op vragen van het persbureau.

Regeringen China en Zuid-Korea ontkennen berichten

De autoriteiten in Zuid-Korea en China zeiden eerder geen aanwijzingen te hebben dat Kim ernstig ziek is. "Er valt niks te bevestigen over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zoals sommige media onlangs beschreven. Tot nu toe zijn er geen specifieke trends binnen Noord-Korea gesignaleerd", liet de Zuid-Koreaanse presidentiële woordvoerder Kang Min-seok weten in een persverklaring.

Grote gebeurtenissen in Noord-Korea gaan vaak gepaard met troepenbewegingen en pieken in het communicatieverkeer, maar analisten zeggen dat ze daar momenteel geen tekenen van waarnemen.

Het is niet de eerste keer dat de onverklaarde afwezigheid van Kim leidt tot een geruchtenstroom over zijn gezondheid. Hij verdween medio 2014 zes weken uit beeld en de staatsmedia meldden alleen dat hij last had van een "ongemak". Toen hij weer opdook, liep hij met behulp van een wandelstok. Volgens Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten heeft hij een operatie aan zijn enkel ondergaan, maar van een officiële bevestiging door Noord-Korea kwam het nooit.

Wie zou Kim Jong-un moeten opvolgen?

Als Kim Jong-un komt te overlijden, is niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Zijn jongere zus Kim Yo-jong (31) is zijn propagandachef en geldt als de belangrijkste van zijn vertrouwelingen. Haar geslacht kan haar echter parten spelen: Noord-Korea heeft een door mannen gedomineerde cultuur. Een andere mogelijkheid is dat Yo-jong het hoogste leiderschap waarneemt, totdat een van Kims zoons oud genoeg is om het over te nemen.

Er is ook nog een oudere broer: Kim Jong-chol (38). Hij was ooit de beoogde troonopvolger van Kim Jong-il, maar werd gepasseerd. Naar verluidt gebeurde dat omdat zijn vader hem te vrouwelijk vond. Volgens een overgelopen diplomaat leidt hij een rustig leven in Pyongyang en speelt hij in een band. Hij wordt regelmatig gezien bij concerten van Eric Clapton in Zuidoost-Azië.

Deskundigen achten het hoe dan ook niet waarschijnlijk dat de dood van Kim Jong-un zou zorgen voor grote veranderingen in de manier waarop het land wordt bestuurd. De Kim-dynastie regeert bij gunste van de kleine Noord-Koreaanse elite, die gebaat is bij stabiliteit.