Een team medische experts uit China is onderweg naar Noord-Korea om advies te geven over de gezondheid van leider Kim Jong-un, meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. De Noord-Koreaanse dictator schittert de laatste weken door afwezigheid en internationale media speculeren al weken over zijn mogelijke dood.

Zo verscheen Kim op 15 april niet tijdens de plechtigheden op de Noord-Koreaanse feestdag rondom de verjaardag van zijn grootvader, Kim Il-sung.

De berichten over zijn toestand lopen sterk uiteen; zo wordt er geschreven dat hij geopereerd moet worden vanwege hart- en vaataandoeningen, zou hij volgens andere verhalen gezond zijn en snel weer in het openbaar verschijnen, maar meldden Hongkongse media vrijdag op hun beurt dat de Noord-Koreaanse leider overleden is.

Er kan echter weinig met zekerheid gemeld worden over de gezondheid van Kim. Doordat het Aziatische land op slot is voor de buitenwereld, kan informatie moeilijk geverifieerd worden. Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de publicatie van Reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde berichtgeving waarin de vermeende slechte gezondheid van Kim werd aangehaald. Hij gaat ervan uit dat de gepubliceerde informatie incorrect is, maar stond de laatste weken niet in contact met Noord-Koreaanse autoriteiten.