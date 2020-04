Veroordeelden in Saoedi-Arabië kunnen sinds deze maand niet langer worden gestraft met zweep- of stokslagen, blijkt uit een officieel rechtbankdocument dat door persbureau Reuters is ingezien.

De lijfstraffen maken plaats voor gevangenisstraffen, boetes of een combinatie van beiden. Dat heeft de Algemene Commissie van de hoogste rechtbank in Saoedi-Arabië besloten.

In het rechtbankdocument staat dat het besluit is genomen in het kader van de hervormingen op het gebied van mensenrechten, die onder directe toezicht van kroonprins Mohammed bin Salman liggen. "De hervorming is een belangrijke stap voorwaarts voor mensenrechten in Saoedi-Arabië", zegt de voorzitter van de mensenrechtencommissie Awwad Alawwad tegen persbureau Reuters.

Zweep- of stokslagen werden in Saoedi-Arabië ingezet als straf voor verschillende misdaden en overtredingen. Volgens mensenrechtenorganisaties kregen veroordeelden in het verleden zweep- of stokslagen voor onder meer openbare dronkenschap en intimidatie.

Verschillende andere lijfstraffen, zoals het amputeren van ledematen als straf voor diefstal en onthoofding voor moord en terrorisme, zijn nog wel toegestaan.

Veel kritiek op kroonprins

Bin Salman heeft in Saoedi-Arabië al meerdere hervormingen op het gebied van mensenrechten doorgevoerd. Zo mogen vrouwen sinds 2018 autorijden en sinds vorig jaar mogen ze zonder toestemming van hun man reizen.

Toch is er ook veel kritiek op de kroonprins, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. De kritische journalist verdween begin oktober 2018 tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel.

Bin Salman zou opdracht hebben gegeven voor de moord op Khashoggi. Zelf ontkent hij dit.