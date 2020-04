In Canada is veel kritiek ontstaan op de manier waarop de politie communiceerde tijdens de schietpartij van afgelopen weekend in de provincie Nova Scotia. Veel mensen snappen niet waarom de politie via sociale media en niet via het provinciale noodalarmsysteem voor de schutter waarschuwde.

De klopjacht op de verdachte duurde ongeveer dertien uur. In dat tijdbestek schoot de 51-jarige Gabriel Wortman 22 mensen dood. Tijdens de ergste schietpartij in de Canadese geschiedenis stuurde de politie een reeks tweets naar ongeveer 90.000 volgers met de waarschuwing dat er een schutter actief was in het gebied.

Sommige nabestaanden van de slachtoffers zeggen dat inzet van het noodwaarschuwingssysteem, dat tekst-, radio- en televisiewaarschuwingen zou hebben verzonden, mogelijk de levens van hun dierbaren gered zou hebben.

"Ik gebruik geen Twitter en ik ken niemand die het wel gebruikt", zei een man wiens vrouw zondag werd doodgeschoten terwijl zij op weg was naar haar werk in een interview met de Canadese tv-zender CTV News.

Een andere inwoner van het gebied vertelt tegen Reuters dat zij zaterdagavond gehoord had over de schietpartij, maar niet dat de schutter nog steeds actief was toen zij zondagochtend wakker werd. "Er was geen waarschuwing, niets, dus ik dacht dat alles in orde was."

Politie tevreden over Twitter-berichten

Politiechef Chris Leather verdedigde het gebruik van sociale media woensdag. Hij zei onder meer dat hij "zeer tevreden" was over de berichten, die met hulp van de media verder verspreid werden. De inhoud van de Twitter-berichten kon volgens hem niet duidelijker en beter.

Ook zei Leather dat de politie wel op het punt stond om het alarmsysteem te gebruiken, maar dat de schutter op dat moment werd doodgeschoten door agenten. De politie werkt nog aan een reconstructie van de gebeurtenissen.

Wortman opende het vuur in de nacht van zaterdag op zondag in de stad Portapique. Hij was gekleed in een politie-uniform en had zijn auto op een politiewagen doen lijken. Hij maakte op meerdere plekken in Nova Scotia slachtoffers, onder wie een agent. Volgens de politie kende de verdachte enkele van zijn slachtoffers, maar lijken de andere willekeurig gekozen te zijn.

Het motief van de verdachte is nog altijd onduidelijk.