Het Belgische crisiscentrum heeft de nationale maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus aangepast, schrijft De Standaard woensdag. Onder meer mogen de kinderen van ouders die besmet of mogelijk besmet zijn met het virus weer naar school of naar de opvang, mits het geen ziektesymptomen vertoont en of de huisarts het ermee eens is.

De Belgische regering kondigde vorige week al aan dat de maatregelen zouden worden verlengd, maar dat er wel versoepelingen zouden komen. Zo mochten doe-het-zelf-winkels en tuincentra weer de deuren openen, mits zij maatregelen namen om het mogelijk te maken om in de winkel 1,5 meter afstand te houden.

In een document met veelgestelde vragen staan nog meer aanpassingen, zo schrijft De Standaard. Eerder moest bijvoorbeeld iedereen onderling 1,5 meter afstand houden, tenzij mensen samen een gezin vormden. Nu hoeven ook woongroepen en hun begeleiders niet meer te letten op onderlinge afstand.

Verder moest voorheen ook de 1,5 meter onderlinge afstand worden aangehouden in bussen en bestelvoertuigen, maar nu mogen ook plexiglasplaten worden geplaatst tussen stoelen.

Dierenhotels en -asielen mogen weer de deuren openen. Asielen mogen op afspraak mensen ontvangen die dieren willen adopteren of achterlaten. Waar dierenartsen eerst verplicht waren om behandelingen uit te stellen zover dat mogelijk was, is dat nu alleen nog een advies.

