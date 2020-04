De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft woensdag bekendgemaakt dat Iran zijn eerste militaire satelliet in een baan rond de aarde heeft gebracht. Het is een nieuwe ontwikkeling in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten over de Iraanse kernwapen- en raketprogramma's.

De Amerikaanse regering zegt te vrezen dat de langeafstandsrakettechnologie die wordt gebruikt om satellieten de ruimte in te schieten ook kan worden gebruikt voor nucleaire wapens. Teheran ontkent satellieten te gebruiken als dekmantel voor de ontwikkeling van betere kernraketten.

"De eerste militaire satelliet van Iran, Noor, is vanmorgen gelanceerd vanuit de centrale woestijn van Iran. De lancering was succesvol en de satelliet is in een baan rond de aarde gebracht", werd gemeld op de Iraanse staatstelevisie. Noor betekent 'licht' in het Perzisch.

In een verklaring stelde de Revolutionaire Garde, een invloedrijk elitekorps onder de directe controle van grootayatollah Ali Khamenei, dat de satelliet zich 425 kilometer boven het aardoppervlak bevindt. Er werden weinig details over de gebruikte raket gedeeld.

Volgens de VS heeft Iran een resolutie van de VN-Veiligheidsraad geschonden. Het gaat om de resolutie waarin Teheran wordt opgeroepen geen activiteiten te ontplooien op het gebied van ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen. Dat geldt ook voor satellietlanceringen. De resolutie bevat echter geen verbod.

Iran zegt dat het ruimteprogramma alleen vreedzame doeleinden dient.

De Amerikaanse president Donald Trump liet later op woensdag via Twitter weten dat hij de Amerikaanse marine opdracht heeft gegeven het vuur te openen als Iraanse vaartuigen Amerikaanse schepen lastigvallen.

De regering van Trump stapte in 2018 uit het internationale nucleaire akkoord met Iran en legde het land stevige sancties op om de ontwikkeling van kernwapens te ontmoedigen. Er volgden jaren van toenemende spanningen en verschillende militaire incidenten tussen de VS en Iran.

Deskundigen zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat Teheran en Washington aansturen op een direct militair conflict.

"Dit is psychologische oorlogsvoering, bedoeld om een boodschap over te brengen en de tegenstander te vertellen: we zijn klaar om elk offensief te stoppen", zei Hisham Jaber, oud-generaal in het Libanese leger en militair analist, over de satellietlancering. "Maar niemand is klaar om de consequenties van een oorlog te omarmen. De VS niet, Iran niet, niemand."