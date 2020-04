Indonesische wapendeskundigen zeggen in gesprek met het Indonesische tijdschrift Tempo dat een door koning Willem-Alexander teruggegeven dolk niet toebehoorde aan de Indonesische prins Diponegoro. De zogeheten kris was decennialang zoek, maar werd teruggevonden na een initiatief van Museum Volkenkunde in Leiden.

Koning Willem-Alexander overhandigde de kris vorige maand tijdens een staatsbezoek, waarbij hij excuses aanbood voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).

De dolk zou tentoongesteld worden in het nationaal Indonesisch museum, maar daar wordt vanwege de twijfels bij de experts voorlopig van afgezien. Zij vermoeden dat het gaat om een zogeheten naga sasra, terwijl Diponegoro veel gebruikmaakte van een naga siluman. Als historici en deskundigen tot een definitief oordeel komen, kan een nieuwe tentoonstelling worden gepland, die aanvangt na de coronacrisis.

Prins Diponegoro (1785-1855) geldt als verzetsheld en nationale icoon in Indonesië. Hij werd als leider van het verzet tegen het Nederlandse bestuur gevangengenomen.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst.