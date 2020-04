Het dodental als gevolg van de schietpartij in Canada afgelopen weekend is opgelopen naar 23, maakte de politie dinsdag bekend. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van het land.

De politie stelde niet uit te sluiten dat het slachtofferaantal nog verder zal stijgen. Zo worden enkele afgebrande huizen in steden die de schutter aandeed nog onderzocht.

In de nacht van zaterdag op zondag opende een schutter, een 51-jarige man, het vuur in de stad Portapique. Daarna volgde een klopjacht die ruim twaalf uur duurde.

De schutter, die gekleed was in een politie-uniform en zijn auto op een politiewagen liet lijken, maakte op meerdere plekken in de provincie Nova Scotia slachtoffers. Onder de doden is een politieagente.

De klopjacht eindigde met de dood van de schutter zelf, nadat hij werd neergeschoten door de Canadese politie. Het is nog onbekend of hij aan zijn verwondingen is overleden of dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Dodelijkste schietpartij in Canada ooit

Premier Justin Trudeau sprak maandag nog van achttien doden. Daarmee was de schietpartij toen al de dodelijkste ooit in de geschiedenis van Canada.

Over het motief van de dader is nog weinig bekend. De slachtoffers van de man werden waarschijnlijk willekeurig gekozen. Wel meldde de Canadese politie niet uit te gaan van een terroristisch motief.