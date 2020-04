Het aantal executies in de wereld blijft afnemen, blijkt dinsdag uit een jaarlijks rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Een kleine minderheid van landen gebruikt de doodstraf echter intensiever, waaronder Saoedi-Arabië.

Ten opzichte van 2018 lag het aantal executies in 2019 ongeveer 5 procent lager. In 2019 werden minstens 657 mensen geëxecuteerd, tegenover zeker 690 in 2018. In de laatste tien jaar lag het aantal executies niet zo laag.

Bij de cijfers moet wel een kanttekening worden geplaatst. Bepaalde landen, waaronder Wit-Rusland, China en Vietnam, publiceren geen officiële cijfers over de doodstraf. Daardoor zijn de cijfers niet volledig.

Amnesty international verzamelt daarom ook informatie van families van nabestaanden, de media en andere maatschappelijke organisaties. Hieruit blijkt dat China met duizenden executies per jaar al jaren op nummer één staat. Bij landen als Noord-Korea en Vietnam blijft het echter gissen naar het aantal executies, aldus de organisatie.

Landen met de meeste executies in 2019 1. China (duizenden)

2. Iran (ten minste 251)

3. Saoedi-Arabië (184)

4. Irak (ten minste 100)

5. Egypte (ten minste 32)

Recordaantal executies in Saoedi-Arabië

Hoewel het aantal executies de laatste jaren dus lijkt af te nemen, ziet Amnesty International dat in landen als Saoedi-Arabië, Irak, Zuid-Soedan, Iran en Jemen in 2019 juist meer executies plaatsvonden.

Saoedi-Arabië vestigde met 184 executies een record. Volgens Amnesty International werden de meeste mensen ter dood veroordeeld voor drugsgerelateerde misdrijven en moord. "Maar de doodstraf wordt ook steeds vaker gebruikt als politiek wapen tegen dissidenten van de sjiitische minderheid in het land", aldus de organisatie.

Toch is wereldwijde afschaffing van de doodstraf volgens Amnesty International binnen bereik. Zo is het aantal executies in Azië en de Pacifische landen voor het eerst sinds 2011 tot zeven gedaald. Inmiddels hebben 142 landen de doodstraf in de wet of in de praktijk afgeschaft.