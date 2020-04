De Amerikaanse president Donald Trump wil alle immigratie naar de VS tijdelijk opschorten vanwege het coronavirus. De president gaat daarvoor een presidentieel decreet ondertekenen, laat hij maandag op Twitter weten.

"In het licht van de aanval van de Onzichtbare Vijand, evenals de noodzaak om de banen van onze GEWELDIGE Amerikaanse staatsburgers te beschermen, zal ik een Executive Order ondertekenen om immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk op te schorten", twitterde de president.

Trump heeft nog geen duidelijkheid gegeven over hoe de nieuwe regels eruit gaan zien. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang hij van plan is de immigratie op te schorten.

