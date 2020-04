De Britse politie heeft maandag opnieuw een aanhouding verricht in het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamezen in een vrachtwagen. De verdachte, een veertigjarige Ier, wordt verdacht van doodslag en het smokkelen van de 39 migranten die afgelopen najaar in het Engelse Grays, nabij de haven van Purfleet, werden aangetroffen in een koeltruck.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid bij een rechtbank in Dublin. Wat de rol van de man was, moet nog duidelijk worden.

In de zaak rond de mensensmokkel zijn in het Verenigd Koninkrijk en Vietnam inmiddels zo'n twintig arrestaties verricht. Meerdere personen worden verdacht van doodslag en mensenhandel. De chauffeur van de vrachtwagen bekende begin deze maand schuldig te zijn.

De 31 mannen en 8 vrouwen in de vrachtwagen zijn waarschijnlijk overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte. Dat bleek eerder dit jaar uit een voorlopig onderzoeksrapport.