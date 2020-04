Het dodental van de schietpartij afgelopen weekend in de Canadese provincie Nova Scotia is opgelopen naar achttien, zo heeft de Canadese premier Justin Trudeau maandag laten weten. Onder de doden is onder anderen een politieagente.

De 51-jarige schutter is zelf ook om het leven gekomen.

"Een schutter heeft het leven geëist van zeker achttien mensen, onder wie een vrouw in uniform wier taak het is om levens te beschermen, zelfs als het haar eigen leven in gevaar brengt", aldus Trudeau.

"Het gebeurde in kleine steden: Portapique, Truro, Milford en Enfield, plaatsen waar mensen diepe wortels hebben, plaatsen waar mensen hun buren kennen en naar elkaar omkijken", zegt Trudeau. "Nu rouwen deze gemeenschappen en Canada rouwt met hen."

In de nacht van zaterdag op zondag begon de schutter in de Canadese stad Portapique met schieten, waarna een klopjacht van meer dan twaalf uur begon. De schutter, die een politie-uniform droeg, heeft op meerdere locaties in Nova Scotia slachtoffers gemaakt. Inwoners van de steden werd tijdens de klopjacht gevraagd binnen te blijven.

De Canadese politie spreek van de"dodelijkste schietpartij in Canada ooit". Het motief van de schutter is nog onbekend. Hij zou zijn slachtoffers niet persoonlijk hebben gekend en heeft ze waarschijnlijk willekeurig gekozen. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een terroristisch motief.