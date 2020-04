De Duitse overheid gaat de kosten dekken voor coronapatiënten uit de Europese Unie (EU) die in Duitsland behandeld worden, zei minister voor Volksgezondheid Jens Spahn maandag tegen Politico.

Zo'n tweehonderd ernstig zieke coronapatiënten uit andere Europese landen liggen in Duitse ziekenhuizen, onder wie Italianen, Fransen en 51 Nederlanders. Duitsland heeft een van de hoogste aantallen bedden op intensivecareafdelingen (ic's) van Europa.

Het Duitse crisiskabinet hakte zondag de knoop door over de beslissing om de kosten van deze behandelingen op zich te nemen. Dat wordt naar verwachting zo'n 20 miljoen euro.

"Europa staat samen, zelfs in tijden van crisis," zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn maandagochtend na de officiële aankondiging van het besluit.

Duitsland heeft groot aantal ic-bedden

Hij benadrukt dat Duitsland de wil en capaciteit heeft om zelfs meer patiënten op te nemen. "Dat is voor ons Europese solidariteit."

Duitsland had voor de crisis al 28.000 ic-bedden. Dat komt neer op 34 bedden per 100.000 inwoners. In Nederland lag dat aantal op zeven.

Europa vecht over solidariteit

Het land wil de behandelkosten van EU-patiënten in elk geval tot eind september betalen, stond in een factsheet uitgedeeld aan journalisten tijdens de persconferentie volgens Politico.

Tussen Europese landen woedt een verhitte discussie over solidariteit tijdens de coronacrisis. Frankrijk, Spanje en Italië willen dat Europa zogeheten eurobonds uitgeeft, maar Nederland en Duitsland zijn sterk tegen dat idee.

