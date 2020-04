Sinds de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico is er weinig gedaan om soortgelijke rampen te voorkomen, meldt The New York Times zondag op basis van een commissie die de ramp heeft onderzocht. Het is maandag precies tien jaar geleden dat de olieramp in de Verenigde Staten plaatsvond.

De commissie werd opgezet om de oorzaak van de olieramp te achterhalen en systematische veranderingen door te voeren om een soortgelijke ramp in de toekomst te voorkomen.

Volgens de commissieleden zijn veel van hun aanbevelingen echter nooit serieus genomen, schrijft The New York Times.

Doordat tegenwoordig verder van de kust en dieper naar olie wordt geboord, bestaat er een kans op een even groot lek als in 2010. Volgens de commissieleden is er in de VS sprake van een minimale verbetering in de voorbereiding op een nieuwe ramp.

Grootste Amerikaanse milieuramp ooit

Elf mensen kwamen op 20 april 2010 om het leven toen het boorplatform in de Golf van Mexico ontplofte. Er brak brand uit en het platform zonk. De ramp ging de geschiedenis in als de grootste milieuramp in de VS. Door een lek kwamen miljoenen liters olie in zee terecht.

Het lek kon pas na ongeveer drie maanden gedicht worden. Een groot deel van de Amerikaanse kust raakte ernstig vervuild. Dit leidde voor vijf Amerikaanse staten ook tot grote economische schade.

De Britse oliemaatschappij BP werd schuldig bevonden aan grove nalatigheid in aanloop naar de olieramp. Ook olieboorbedrijf Transocean en dienstverlener Halliburton werden deels verantwoordelijk gehouden. In oktober 2015 trof BP een schikking van 20,8 miljard dollar (toen gelijk aan 18,6 miljard euro).

BP 'voorgoed veranderd' door ramp

Leden van het kabinet van de huidige Amerikaanse president Donald Trump en vertegenwoordigers van de olie-industrie menen volgens The New York Times dat de overheid sinds de ramp beter toezicht houdt. Bovendien zou de technologie die een dergelijke ramp moet voorkomen inmiddels zijn verbeterd. Volgens BP heeft de ramp het bedrijf "voorgoed veranderd".

Volgens de commissie brengt Trump met de huidige regels het milieu juist in gevaar, terwijl het boren naar olie in Amerikaanse wateren juist wordt uitgebreid.