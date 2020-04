De Amerikaanse president Trump gaat de Defense Production Act inzetten om tien miljoen wattenstaafjes per maand te produceren die gebruikt worden bij coronatests. Dat liet Trump zondag tijdens de dagelijkse persconferentie weten.

De oorlogswet werd direct na het begin van de Korea-oorlog geïntroduceerd, en geeft de Amerikaanse president het recht om in de VS geproduceerde apparatuur in eigen land te houden.

In de Verenigde Staten heerst een tekort aan testmateriaal, waaronder wattenstaafjes. Gouverneurs van verschillende staten hebben geklaagd dat ze niet genoeg coronatests kunnen uitvoeren door deze tekorten.

Terwijl enkele staten in de VS voorzichtig hun coronamaatregelen versoepelen, roepen gouverneurs van andere staten op te wachten met de geleidelijke opheffing tot de tekorten van testmateriaal zijn opgelost en er voldoende coronatesten beschikbaar zijn.

Pence: 'Genoeg testen beschikbaar voor geleidelijke opheffing maatregelen'

Vicepresident Mike Pence zei zondag dat op het moment wél genoeg coronatesten beschikbaar zijn. De staten kunnen volgens Pence beginnen met de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen, indien ze aan de andere criteria hebben voldaan.

Zo moet het aantal nieuwe infecties in de staat al minimaal 14 dagen zijn afgenomen, en moet er genoeg capaciteit in ziekenhuizen beschikbaar zijn om alle coronapatiënten te behandelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.