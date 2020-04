Een gewapende man heeft in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een twaalf uur durende klopjacht in de Canadese provincie Nova Scotia meer dan zestien mensen doodgeschoten, onder wie een politieagente. De nationale politie spreekt van de 'dodelijkste schietpartij ooit in Canada'.

De 51-jarige schutter is zelf ook om het leven gekomen. De Canadese nieuwszender CTV schrijft dat de schutter is neergeschoten door de politie, maar dat wilden de autoriteiten zondag nog niet bevestigen.

De moordpartijen begonnen zaterdagavond in het Canadese stadje Portapique. De plaatselijke politie waarschuwde inwoners om binnen te blijven terwijl een klopjacht op de dader gaande was.

De dader zou tijdens de schietpartijen enige tijd een politie-uniform hebben gedragen.

Volgens de autoriteiten heeft de schutter op meerdere locaties in Nova Scotia slachtoffers gemaakt. Welke locaties dit zijn, is niet bekend gemaakt. Ook moet het precieze slachtofferaantal nog worden vastgesteld.

Motief onbekend, slachtoffers waarschijnlijk willekeurig uitgekozen

De Canadese politie heeft nog geen idee wat het motief achter de moordpartij is geweest. De dader zou zijn slachtoffers niet persoonlijk hebben gekend en heeft een groot deel waarschijnlijk willekeurig doodgeschoten. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een terroristisch motief.

Justin Trudeau, de Canadese premier, heeft op Twitter zijn medeleven betuigd. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door de schietpartij in Nova Scotia", schrijft hij.