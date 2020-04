Tientallen medewerkers binnen het Afghaanse presidentiële paleis hebben positief getest op het coronavirus. Het is niet duidelijk of president Ashraf Ghani ook is geïnfecteerd.

Aanvankelijk werd melding gemaakt van twintig besmettingen, maar volgens The New York Times is dat aantal inmiddels gestegen tot veertig. De besmette mensen zijn in quarantaine geplaatst.

De Afghaanse regering heeft nog niet officieel gereageerd op de berichten. Een bron zegt tegen AFP dat het paleis geen paniek wil veroorzaken.

De president heeft zich volgens de krant geïsoleerd en zou vooral via videoverbindingen vergaderen. De zeventigjarige Ghani heeft in het verleden problemen met zijn gezondheid gehad. Vanwege kanker zou in de jaren negentig een stuk van zijn maag verwijderd zijn.

In Afghanistan zijn inmiddels 933 bevestigde besmettingen geteld. Het dodental staat op 33. Deze cijfers lijken laag, maar Afghanistan heeft beperkte toegang tot gezondheids- en testfaciliteiten. De vrees is dat het virus in het land flink is verspreid nadat meer dan 150.000 Afghanen in maart waren teruggekeerd uit Iran, waar het virus al eerder was opgedoken.

