Na meerdere zendmasten in Nederland is zaterdagavond ook een zendmast in België in brand gestoken, bevestigt de politie zondag aan VRT.

Het gaat om een zendmast van Proximus en Telenet in het plaatsje Pelt, dat dicht bij de Nederlandse grens ligt. De omheining rond de zendmast is aangetast en aan de mast zelf is door de brand "aanzienlijke schade" toegebracht.

In Nederland zijn de afgelopen weken op meerdere plekken zendmasten in brand gestoken. Dat wordt mogelijk gedaan door mensen die geloven dat er een verband is tussen 5G-straling en de verspreiding van het coronavirus.

De Belgische politie kan nog niet zeggen of de brandstichting van de zendmast in Pelt en de incidenten in Nederland iets met elkaar te maken hebben. De getroffen zendmast in België maakt overigens geen gebruik van de 5G-technologie.

Het is nog niet duidelijk of de politie al een of meerdere verdachten in beeld heeft. Er wordt nog nader onderzoek gedaan bij de zendmast.

234 Video Waarom gezondheidsrisico's 5G moeilijk te bewijzen zijn

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.