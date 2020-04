Een groep van 44 mannen die verdacht wordt van lidmaatschap van terreurgroep Boko Haram, is dood aangetroffen in hun cel. Volgens de openbaar aanklager van Tsjaad zijn ze waarschijnlijk vergiftigd, meldt The Guardian.

Aanklager Youssouf Tom vertelde op nationale televisie dat de verdachten onlangs waren opgepakt tijdens bij een grote actie tegen de terreurgroep bij het Tsjaadmeer eind maart. Afgelopen donderdag werden 44 van deze in totaal 58 arrestanten dood aangetroffen in hun cel.

Uit autopsies op de lichamen van vier gevangenen blijkt dat zij een giftige stof hadden binnengekregen die hartaanvallen of ernstige verstikking had veroorzaakt.

De vier lichamen worden nog verder onderzocht. De veertig lichamen waarop geen autopsie heeft plaatsgevonden, zijn al gecremeerd, aldus Tom. De overige veertien arrestanten zijn nog in leven. Eén van hen moest naar het ziekenhuis, hoe de anderen er precies aan toe zijn is niet duidelijk.

'Slechte behandeling om Boko Haram-lidmaatschap'

Een veiligheidsmedewerker vertelde aan persbureau AFP op basis van anonimiteit dat "de 58 gevangenen in één cel waren geplaatst en twee dagen lang niets te eten of te drinken kregen omdat ze bij Boko Haram hoorden".

De secretaris-generaal van de Tsjadische mensenrechtenautoriteit doet eenzelfde beschuldiging, maar de Tsjadische overheid ontkent alles. "Ze kregen geen slechte behandeling. Er zijn giftige stoffen in hun buik gevonden. Was het collectieve zelfmoord, of iets anders? We zijn nog op zoek naar antwoorden", aldus de minister van Justitie tegen AFP.

Militaire operatie was vergeldingactie

Bij de militaire operatie tegen Boko Haram zijn eind maart en begin april meer dan duizend jihadisten en 52 soldaten van het regeringsleger omgekomen, aldus een woordvoerder van het leger. Het was een vergeldingsactie voor een aanval op het leger waarbij 98 soldaten omkwamen.

Boko Haram is een terreurorganisatie die wil dat de sharia (de strenge islamitische wet) in West-Afrika wordt ingevoerd, en schuwt daarvoor geen geweld. De groep is internationaal vooral berucht door de ontvoering van tweehonderd schoolmeisjes in Nigeria in april 2014. Meer dan de helft van hen is nu, zes jaar later, nog steeds niet terecht.