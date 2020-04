De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben felle kritiek geuit op de arrestaties van vijftien democratische activisten in Hongkong zaterdag wegens het organiseren en bijwonen van de grootschalige protesten tegen de regering vorig jaar.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, veroordeelde de arrestaties van "voorstanders van een democratisch Hongkong". Volgens hem moeten "Peking en zijn afgevaardigden respecteren dat Hongkong een hoge mate van autonomie geniet".

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het recht op vreedzaam protest "fundamenteel is voor het leven in Hongkong" en dat de autoriteiten "acties moeten vermijden, die de boel opnieuw kunnen doen escaleren" in de regio.

Volgens de Britten zouden de autoriteiten zich moeten focussen op het herstellen van het vertrouwen in de politiek door een "zinvolle politieke dialoog aan te gaan".

De regering van Hongkong verdedigde de arrestaties door te zeggen dat die volgens de wet zijn uitgevoerd. "In Hongkong is iedereen voor de wet gelijk. Niemand heeft speciale privileges."

Onrusten in Hongkong hielden half jaar aan

Volgens de politie waren de arrestanten tussen de 24 en 81 jaar oud. Het gaat onder anderen om oprichter van de Democratische Partij Martin Lee (81), mediatycoon Jimmy Lai (71) en voormalig advocaat Margaret Ng (72). Zij zijn aangehouden op verdenking van het organiseren en deelnemen aan "onwettige bijeenkomsten" op 18 augustus en 1 en 20 oktober vorig jaar.

In die tijd vonden in de voormalig Britse kolonie geregeld grote en vaak gewelddadige demonstraties plaats. In eerste instantie waren de acties gericht tegen een uiteindelijk ingetrokken wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakte. Daarna richtten de protesten zich op de politie en de politiek. De betogers eisten onder meer een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld en volledige democratie.

De vijftien demonstranten verschijnen volgens Hongkong allemaal op 18 mei voor de rechtbank. Enkelen van de gearresteerden zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Het Verenigd Koninkrijk liet weten dat het rekent op een eerlijk en transparant proces.