NASA stuurt op 27 mei voor het in eerst in bijna tien jaar astronauten de ruimte in vanaf Amerikaans grondgebied. SpaceX zal met een Falcon 9-raket twee bemanningsleden naar het internationale ruimtestation ISS sturen. Het is de eerste missie van SpaceX met mensen aan boord.

Astronauten Bob Behnken (48) en Doug Hurley (52) zullen met de SpaceX Crew Dragon-capsule naar het ISS reizen. Zoals bij de meeste grote missies kan de datum van de lancering nog veranderen, maar de richtdatum is nu 27 mei.

De reis is een grote test voor SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Zuid-Afrikaanse ondernemer Elon Musk. Het doel van dat bedrijf is om uiteindelijk commerciële ruimtereizen met passagiers te voltooien. Boeing werkt ook aan een taxidienst die NASA-astronauten in de toekomst naar het ISS moet brengen.

In 2011 stuurde NASA voor het laatst astronauten de ruimte in vanaf Amerikaans gebied. Sindsdien werd er vooral gebruikgemaakt van het Russische ruimteprogramma om astronauten naar het ISS en weer terug te brengen.

De lancering stond aanvankelijk gepland voor 2017, maar de programma's van SpaceX en Boeing liepen vertraging op. Daardoor heeft NASA meer stoelen moeten kopen van de Russische ruimtevaartorganisatie.