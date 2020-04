Daags nadat bosbranden bij de kerncentrale van Tsjernobyl geblust waren, zijn nieuwe, grote vlammenzeeën opgelaaid. Daardoor is de Oekraïense hoofdstad Kiev in rook gehuld en was er volgens Zwitserse onderzoekers in het gebied sprake van de slechtste luchtkwaliteit ter wereld.

De eerdere bosbranden braken op 3 april uit en waren vermoedelijk aangestoken door een 27-jarige man. Donderdagavond werden nieuwe branden gesignaleerd, die in de nacht van donderdag op vrijdag flink zijn opgelaaid. Vermoedelijk zijn smeulende resten door harde wind opnieuw in brand gevolgen.

Na het ontstaan van de eerdere gebluste bosbranden werden bij Tsjernobyl verhoogde stralingsniveaus gemeten, omdat radioactieve deeltjes vrijkwamen. De bosbranden zouden de kerncentrale tot nog geen kilometer afstand zijn genaderd.

Volgens het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid is de hoeveelheid straling momenteel "niet gevaarlijk". Wel worden inwoners opgedragen om zoveel mogelijk binnen te blijven en ramen gesloten te houden, omdat de rookontwikkeling het lastiger kan maken om te ademen.

Duizend brandweerlieden moeten branden blussen

In de omgeving van de iets meer westelijk gelegen stad Zjytomyr zouden diverse nieuwe bosbranden zijn ontstaan. Meerdere huizen werden verwoest en het verslechterde zicht was vermoedelijk de oorzaak van een auto-ongeluk waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Duizend brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen.

In 1986 vond bij Tsjernobyl de grootste kernramp ooit plaats. Zeker vijfduizend mensen overleden aan aandoeningen die zij opliepen als gevolg van de explosie, zoals kanker. Veel mensen werden besmet met een radioactieve stof. Sindsdien is de kerncentrale grotendeels verlaten. Wel trekt het gebied veel toeristen.