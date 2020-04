De Democratische Partij van president Moon Jae-in heeft woensdag bij de parlementsverkiezingen in Zuid-Korea de absolute meerderheid gewonnen, zo blijkt uit de eerste uitslagen.

Van de 300 zetels in het parlement heeft de Democratische Partij van Moon er 180 gewonnen; een winst van 60 zetels. De grootste oppositiepartij won er 103.

In februari stond de partij van Moon er nog slecht voor in de peilingen, mede door de stagnerende economie en diverse politieke schandalen. Toen Zuid-Korea als eerste land buiten China te maken kreeg met het snel verspreidende coronavirus, leken Moons dagen geteld.

Met zijn doortastende optreden en strikte maatregelen heeft hij echter snel aan populariteit gewonnen. Door het vele testen en het intensieve contactonderzoek is het dodental in Zuid-Korea beperkt gebleven tot 229 personen, op een bevolking van meer dan 50 miljoen.

Stemmen met monddoekje en plastic handschoenen

De verkiezingen werden omgeven met strenge medische veiligheidseisen. Alle veertienduizend stembureaus werden continu ontsmet en iedereen die een stem wilde uitbrengen moest een monddoekje dragen, de temperatuur laten opmeten en plastic handschoenen dragen.

Zo'n 2.800 stemgerechtigden die besmet zijn met het coronavirus mochten hun stem per post of in speciale stemhokjes uitbrengen. Meer dan 13.000 mensen die in zelfquarantaine zitten, mochten hun stembriefje inleveren nadat de stembussen waren gesloten.

Wat ook hielp, is dat veel mensen hun stem al eerder deze week uit hebben gebracht. Daardoor is het opkomstpercentage bij deze verkiezingen met 66,2 het grootste sinds 1992.