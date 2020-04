Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft opdracht gegeven om de naam van president Donald Trump af te drukken op de cheques van 1.200 dollar (zo'n 1.093 euro) die tientallen miljoenen burgers zullen ontvangen als onderdeel van een steunpakket vanwege de coronacrisis. Dit omstreden besluit zal de levering ervan mogelijk met enkele dagen vertragen, schrijft The Washington Post.

Trump zou zelf met het idee zijn gekomen, verklaarden drie regeringsmedewerkers op basis van anonimiteit, omdat ze niet publiekelijk op de kwestie in mogen gaan. Hij zou zijn naam onderaan de cheque hebben willen plaatsen, maar dit mag bij wet niet vanwege partijdigheid. Zijn naam komt nu op een apart gedeelte te staan.

Normaal gesproken worden betalingen uit de Amerikaanse schatkist ondertekend door een ambtenaar van het ministerie, om ervoor te zorgen dat de overheidsbetalingen niet partijgebonden zijn. Het plan van Trump wordt daarom door critici gezien als een nieuwe poging om de aanpak van de coronacrisis een politieke draai te geven.

De belastingbetalers ontvangen de cheque als stimulans om geld uit te geven, zodat de economie een impuls krijgt. In de afgelopen decennia kwam het een aantal keer eerder voor dat zulke cheques werden verstuurd, bijvoorbeeld in 2008 naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis tijdens de ambtstermijn van oud-president George W. Bush. Het is echter nog nooit voorgekomen dat de naam van een president erop stond.

Het ministerie van Financiën betwist dat de ondertekening vertraging zal opleveren. Een woordvoerder meldt dat het ministerie op schema ligt en dat het hele proces bovendien al een stuk sneller verloopt dan in 2008.

