Woensdag is het een jaar geleden dat een grote vlammenzee de Notre-Dame in de as legde. Nu 67 miljoen mensen in Frankrijk noodgedwongen thuiszitten, zijn de geplande herstelwerkzaamheden aan de kathedraal - die al verschillende tegenslagen kenden - nog meer vertraagd.

Op 17 maart besloot de Franse president Emmanuel Macron dat de Franse bevolking thuis moest blijven. Op dit moment waren restaurateurs nog maar net begonnen met het opruimen van zo'n veertigduizend stukken gesmolten steiger uit de zwaar beschadigde kathedraal.

Deze steigers stonden in de Notre-Dame vanwege restauratiewerkzaamheden, waarbij waarschijnlijk door een sigaret de verwoestende brand is ontstaan. Pas nadat deze stukken ijzer zijn verwijderd, kan de schade aan de eeuwenoude Notre-Dame worden opgemaakt.

Het verwijderen van de steigers stond eigenlijk al voor de herfst gepland, maar toen zorgde loodverontreiniging in de grond voor aanzienlijke vertraging bij de wederopbouw. Door de gesmolten steigers waren er namelijk looddeeltjes in de lucht en de grond beland.

Uit onderzoek bleek de concentratie lood in de lucht mee te vallen, maar in het gebied direct rond de kathedraal en in de buurt van enkele scholen op de linkeroever van de Seine werd het metaal in de grond gevonden.

Het gebied waar looddeeltjes in de grond werden aangetroffen, werd gereinigd. Hierna konden de herstelwerkzaamheden worden hervat. Maar toen zorgden meerdere herfststormen voor nieuwe vertraging.

Tijdens Goede Vrijdag vond er in de Notre Dame een ceremonie plaats. (Foto: Pro Shots / Imago)

Hervatting herstelwerkzaamheden kan nog maanden duren

Nu ook de coronapandemie roet in het eten gooit, gaan het nog maanden duren voordat de herstelwerkzaamheden kunnen worden hervat. Helemaal onbruikbaar is de kathedraal echter niet, bleek afgelopen vrijdag.

Patrick Chauvet, een belangrijke geestelijke van de Notre-Dame, gaf er op Goede Vrijdag een kleine ceremonie.

Hierbij waren in totaal zeven geestelijken aanwezig, die bouwhelmen en mondkapjes droegen. De rest van Frankrijk kon het volgen via televisie. "De restauratiefase zal ongetwijfeld in 2021 beginnen", beloofde Chauvet.

Op 11 mei komt de lockdown in Frankrijk mogelijk tot een einde. Volgens het restauratieteam vallen de restauratiekosten al hoger uit. Daarom wordt gekeken of er een klein aantal restaurateurs voor de lockdown weer verder kan gaan met het verwijderen van de steigers.