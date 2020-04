De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft dinsdag zijn steun uitgesproken voor Joe Biden. Tot nu toe hield Obama zich op de achtergrond in de strijd om de Democratische presidentsnominatie, maar zijn rol was wellicht groter dan gedacht.

"Joe aanstellen als vicepresident is een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt. Hij is een goede vriend van me geworden", zegt Obama in videoboodschap op Twitter.

Biden is de laatst overgebleven Democratische presidentskandidaat. Tijdens de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zal hij het opnemen tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

Obama hield zich lang stil tijdens de Democratische voorverkiezingen. Niet eerder sprak hij publiekelijk zijn steun uit voor Biden, zijn voormalige vicepresident. Maar volgens onderzoek van The New York Times speelde Obama wel degelijk een rol op de achtergrond.

Obama speelde rol in exit van Sanders

Zo sprak de oud-president meermaals met die andere grote kanshebber, de sociaaldemocratische senator Bernie Sanders. Mensen in de kringen van Sanders en Obama zeggen tegen de krant dat die gesprekken invloed hadden op de keuze van Sanders om uit de race te stappen en Biden publiekelijk te steunen.

Obama zou Sanders in maart hebben verteld dat de senator zijn doel had bereikt, door de Democratische partij substantieel naar links te trekken. Sanders sprak op dat moment, volgens twee mensen die kennis van het gesprek hebben, al over over zijn plannen voor na de voorverkiezingen.

Biden hield 'politieke afstand' van Obama

Biden hield de oud-president het liefst zo ver mogelijk bij zijn campagne vandaan, omdat hij de voorverkiezingen graag op eigen houtje wilde winnen. Obama vreesde zelf dat als hij Biden eerder had gesteund, het erop zou lijken dat hij tot zijn redding kwam, zeggen mensen in zijn kring.

Nu Sanders uit de voorverkiezingen is gestapt, kan Obama zijn steun ook makkelijker uitspreken voor Biden zonder te veel steun van de veelal jonge Sanders-aanhangers te verliezen.

Het is namelijk maar de vraag of deze progressievere doelgroep klaar is om over te stappen naar het Biden-kamp. Sommigen van hen, onder wie de perssecretaris van Sanders zelf, hebben al gezegd dat ze dit niet zullen doen.