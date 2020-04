De bosbranden bij de kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne zijn geblust, melden de Oekraïense autoriteiten dinsdag.

Volgens de autoriteiten smeult het vuur nog wat na op de bodem, maar is er geen sprake meer van open vuur. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat hij de situatie "voorzichtig monitort" en zwaaide de "dappere" hulpdiensten lof toe.

De bosbranden in Oekraïne braken op 3 april uit. Vermoedelijk zijn ze aangestoken. De Oekraïense politie heeft een 27-jarige man gearresteerd.

De branden bleken veel groter te zijn dan de autoriteiten in eerste instantie dachten, zegt de Russische tak van Greenpeace. De grootste bosbrand trof een gebied van zeker 34.000 hectare. Volgens de milieuorganisatie zijn het de grootste branden in Oekraïne in tientallen jaren.

Vrees dat bosbranden kerncentrale naderden

Na het ontstaan van de bosbranden werden bij Tsjernobyl verhoogde stralingsniveaus gemeten; bij de branden kwamen radioactieve deeltjes vrij. De autoriteiten vreesden dat het vuur de kerncentrale zou naderen. Een van de branden vond plaats op nog geen kilometer afstand van de centrale.

In 1986 vond bij Tsjernobyl de grootste kernramp ooit plaats. Zeker vijfduizend mensen overleden aan aandoeningen die zij opliepen als gevolg van de explosie, zoals kanker. Veel mensen werden besmet met een radioactieve stof. Sindsdien is de kerncentrale grotendeels verlaten. Wel trekt het gebied veel toeristen.