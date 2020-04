Een 64-jarige man uit Frankrijk werd vorig jaar per schietstoel uit een straaljager gekatapulteerd. Hij greep per ongeluk de uitwerphendel, maakten onderzoekers van de Franse luchtvaartautoriteit dinsdag bekend.

Het incident vond plaats op 20 maart 2019 bij de militaire luchtbasis Saint-Dizier in het noordoosten van Frankrijk.

De man, die een bedrijf uit de defensie-industrie leidt, werd door collega's verrast met een ritje achter in een Dassault Rafale B-tweezitter. De onderzoekers stellen dat hij daar helemaal geen zin in had en dat zijn hart tekeerging, maar dat hij de gift niet durfde te weigeren.

Bij het opstijgen bleken de gordels van de man niet strak genoeg vast te zitten, waardoor hij boven zijn stoel ging zweven. Om zijn balans te hervinden, greep hij zich vast aan wat de hendel van zijn schietstoel bleek te zijn. De man werd op 400 meter hoogte en bij een snelheid van meer dan 500 kilometer per uur uit de straaljager geschoten.

De parachute van de Fransman zorgde voor een relatief veilige landing in een nabijgelegen veld. Hij werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De piloot werd om nog onbekende redenen niet samen met zijn passagier uitgeworpen en kon de Rafale weer aan de grond zetten.

Volgens de onderzoekers werden er meerdere fouten gemaakt in aanloop naar het incident. Medische waarschuwingen dat de passagier niet mocht worden blootgesteld aan de hoge G-krachten bij het opstijgen van een straaljager werden genegeerd en zijn stoelriemen zaten te los. Ook verloor hij bij het uitwerpen zijn helm.

De Franse defensie en justitie hebben het incident ook nog in onderzoek.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de piloot van de straaljager zelf kon voorkomen dat hij uit het toestel werd geschoten. De reden dat de schietstoel van de piloot niet functioneerde is nog niet bekend, mogelijk was sprake van een technisch mankement op een opportuun moment.