Het dodental als gevolg van de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten is gestegen naar ten minste 32 mensen. Tijdens de zeer zware stormen, die zondag en maandag over ten minste zes staten trokken, werden meer dan zestig tornado's gemeld.

Vooral de staat Mississippi is zwaar getroffen: elf mensen kwamen om het leven door het extreme weer, honderden woningen raakten beschadigd. De gouverneur van Mississippi, Tate Reeves, kondigde zondagavond de noodtoestand af in de staat. "Dit is niet hoe we Pasen willen doorbrengen", schreef hij in een Twitter-bericht.

In South Carolina werden minstens negen mensen gedood door de orkaan, in Georgia kwamen acht mensen om het leven, en de tornado's eisten één leven in Arkansas en North Carolina. Bijna een miljoen huishoudens in de verschillende staten zaten maandagochtend zonder stroom.

37 Video Amerikaan stapt huis binnen dat volledig verwoest is door tornado

Schuilplekken open ondanks coronavirus

Het coronavirus zorgde voor een dilemma voor de veiligheidsfunctionarissen in de regio. Normaliter worden schuilkelders opengesteld tijdens soortgelijk extreem weer, maar veel Amerikanen zitten vanwege het virus in lockdown.

De American Meteorological Society (AMS) stelde dat de mensen, ondanks het virus, zich in veiligheid moesten kunnen brengen. De organisatie voegde er wel aan toe dat de Amerikanen ook in een schuilplaats afstand tot anderen moeten houden.