Sri Lanka werd op 21 april vorig jaar opgeschrikt door zelfmoordaanslagen waarbij meer dan 250 mensen zijn gedood. Onder de slachtoffers waren drie Nederlanders. Een overzicht van de zwar­te blad­zij­de in de geschiedenis van het Zuid-Aziatische land, dat de slachtoffers vanwege het coronavirus thuis herdenkt.

Eerste berichten over explosies komen zondagochtend 21 april rond 10.00 uur lokale tijd (6.30 uur Nederlandse tijd) naar buiten. Bij kerken in Kochchikade en Negombo, dat iets ten noorden van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo ligt, worden zelfmoordaanslagen gepleegd.

De aanslagen volgen elkaar snel op. Nog voor 8.30 uur zijn er zelfmoordaanslagen in drie drukbezochte gebedshuizen en drie hotels gepleegd. In Colombo vinden meerdere explosies plaats. Bij een daarvan, de aanslag in het Cinnamon Grand Hotel, komen drie Nederlanders om het leven.

In totaal worden verspreid over het land acht aanslagen gepleegd in met name kerken en hotels. De informatiestroom is onoverzichtelijk. Doordat vanuit elke hoek in het land doden worden gemeld, overstijgt het dodental al snel de driehonderd. Dat aantal wordt enkele dagen later flink naar beneden bijgesteld. Het verwoeste Shangri-La Hotel in Colombo. (Foto: Getty Images)

Om Nederlanders in het gebied te helpen, start het ministerie van Buitenlandse Zaken razendsnel een noodnummer op. Het Rode Kruis opent de website ikbenveilig.nl, waar binnen een uur 169 Nederlanders iets van zich laten horen. Het Koninklijk Huis en talloze wereldleiders betuigen steun.

Hulpdiensten worden massaal opgetrommeld. Het Sri Lankaanse ministerie van Defensie gaat er al snel van uit dat jihadistische groeperingen als Jamathei Milathu Ibrahim (JMI) en de National Thowheeth Jama'ath (NTJ) achter de aanslagen zitten. (Foto: Getty Images)

Bij huiszoekingen en vuurgevechten met verdachten later op de dag komen zeker vijftien mensen om het leven, onder wie drie politieagenten. In de nasleep van de aanslagen worden meer dan tweeduizend mensen opgepakt. Het gros van de arrestanten wordt snel vrijgelaten. Diverse verdachten worden nog voor de start van hun proces het land uitgezet. (Foto: Pro Shots)

Het Franse persbureau AFP weet om 10.00 uur te melden dat er Nederlanders zijn omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt om 14.00 uur dat er zeker één landgenoot is omgekomen, terwijl nieuws over een overleden 48-jarige vrouw en haar 12-jarige dochter een dag later zal volgen. (Foto: Getty Images)

Om 11.25 uur wordt melding gemaakt van de achtste en laatste aanslag in het land. Het gaat om een aanval in de wijk Dematagoda in Colombo. Minuten later stelt de regering een avondklok in. Iedereen moet na 18.00 uur binnenblijven en mag pas om 6.00 uur 's ochtends weer naar buiten. (Foto: Getty Images)

De Sri Lankaanse regering geeft daags na de aanslagen toe "ernstig gefaald" te hebben. Het land zou enkele weken eerder door Indiase inlichtingendiensten zijn gewaarschuwd. Hoewel de tip namen, adressen en telefoonnummers van verdachten bevatte, werd hier onvoldoende mee gedaan, aldus de regering.