De Amerikaanse staat Alabama mag het coronavirus niet als reden gebruiken om abortussen te blokkeren. Dat heeft een federale rechter geoordeeld, schrijft The Guardian.

In de Verenigde Staten willen meerdere staten vanwege het coronavirus abortussen tegenhouden, waaronder naast Alabama ook Texas en Ohio. Alabama had besloten om alle non-urgente medische procedures - en dus ook abortussen - te verbieden tijdens de coronapandemie.

Het Amerikaanse Centrum voor Reproductierechten heeft rechtszaken aangespannen in vijf staten om dit te voorkomen. Het besluit van de federale rechter kan mogelijk gevolgen hebben voor het verloop van de rechtszaken in de andere staten.

WHO: Maak van abortus een essentiële dienst

Onlangs drong de wereldgezondheidsorganisatie WHO er bij landen op aan om abortus te classificeren als een essentiële gezondheidsprocedure tijdens de pandemie.

In de Verenigde Staten bestaat grote verdeeldheid over het wel of niet toestaan van abortus. Met name een aantal staten met veel evangelische christenen is tegen het recht op abortus, dat in 1973 door het Amerikaanse hooggerechtshof is bevestigd. Omdat er nu een conservatieve meerderheid is in het hooggerechtshof, hopen tegenstanders van abortus op een nieuwe uitspraak van deze rechters.

In 2019 probeerde Alabama strenge wetten in stellen, waarbij bijna alle abortussen als een misdrijf beschouwd worden. De federale rechter heeft ook deze wetten uiteindelijk verhinderd, voordat ze van kracht werden. In steeds meer Amerikaanse staten gelden strenge abortuswetten. Zo is het in Iowa en Georgia strafbaar abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is.