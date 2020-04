Minstens zeven mensen in de Amerikaanse staat Mississippi zijn zondag om het leven gekomen door tornado's. De zware stormen hebben ook flinke schade aangericht in omringende staten.

Door het extreme weer in Mississippi en buurstaat Louisiana zijn minstens driehonderd woningen beschadigd geraakt. Zo'n 400.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

Vliegtuigen in een hangar op een regionaal vliegveld in Louisiana raakten eveneens beschadigd. Daar is voor 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) aan schade ontstaan.

Tate Reeves, de gouverneur van Mississippi, heeft zondagavond de noodtoestand afgekondigd. "Dit is niet hoe we Pasen willen doorbrengen", schreef Reeves in een Twitter-bericht.

De tornado's stelden de veiligheidsfunctionarissen voor een dilemma. Zij moesten afwegen of mensen die vanwege het coronavirus in lockdown zitten wel of niet naar de schuilkelders moesten.

De American Meteorological Society (AMS) was echter resoluut: "Laat het virus je niet belemmeren en zoek dekking." De organisatie voegde eraan toe dat je ook in een schuilplaats afstand tot anderen moet houden.

Mogelijk is er ook maandag nog sprake van extreem weer in de Verenigde Staten.