Abdul Majed, een voormalig officier van leger, is zaterdag in Bangladesh geëxecuteerd vanwege de moord op onafhankelijkheidsleider Sheikh Mujibur Rahmanm in 1975.

Majed werd dinsdag opgepakt in de hoofdstad van Bangladesh, nadat hij al meer dan 25 jaar op de vlucht was vanwege de moord op Sheikh Mujibur Rahman. Rahman was de eerste president van Bangladesh, nadat hij de onafhankelijkheidsstrijd tegen Pakistan had geleid.

Drie jaar later werd Rahman, samen met een groot deel van zijn gezin, tijdens een militaire coup in 1975 omgebracht. Majed was een van de coupplegers.

Na de moord op de president bleef Majed nog geruime tijd in Bangladesh wonen, maar hij sloeg in 1996 op de vlucht toen Rahmans dochter Hasina premier werd en coupplegers begon te vervolgen. In 1998 werden Majed en een tiental andere legerofficieren ter dood veroordeeld, nadat Hasina een wet die hen eerder beschermde had afgeschaft.

In 2010 werden vijf andere coupplegers opgepakt en geëxecuteerd. Er zijn nog vier terdoodveroordeelden op vrije voeten.