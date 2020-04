De Belgische politie heeft zeker 25 relschoppers aangehouden nadat een protest in de Brusselse gemeente Anderlecht zaterdag ontaardde in geweld. In de gemeente is het onrustig sinds vrijdagavond een negentienjarige man omkwam na een botsing met een politievoertuig. De jongen was op de vlucht geslagen voor een coronacontrole van de politie, schrijft VRT NWS.

Tientallen jongeren gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen de politie, na een oproep op sociale media. De politie zette ordetroepen in en agenten werden met stenen bekogeld. Minstens één persoon is gewond geraakt. Ook zouden vier politieauto's vernield zijn.

De demonstranten wisten ook een vuurwapen uit een politiebusje te stelen, meldt HLN. Daarmee zou meerdere keren in de lucht geschoten zijn. "We sporen nu actief dat wapen op, maar hebben het nog niet teruggevonden", zegt Patrick Evenepoel van de politie tegen de krant.

De rellen volgden op de dood van de negentienjarige man in Anderlecht afgelopen vrijdag. De man kwam om toen hij op de vlucht sloeg voor de politie, die hem wilde controleren voor het gebruik van een scooter. In België mag vanwege de geldende coronamaatregelen momenteel alleen op een scooter worden gereden om van en naar het werk te reizen. Op het overtreden van de regels staat een boete van 250 euro.

Jongen botste frontaal op politieauto

Rond 21.00 uur merkte de lokale politie twee jongeren op in Anderlecht, die elk op een eigen scooter zaten, zegt het Brusselse parket tegen VRT NWS. Toen de politie de twee wilde controleren, sloeg de negentienjarige op de vlucht. De agenten achtervolgden de man, maar verloren hem uit het oog en riepen versterking op.

Toen de man even later een witte bestelbus probeerde in te halen, botste hij frontaal op de politieauto die van de andere kant kwam en was opgeroepen om bijstand te verlenen. De man kwam hierbij om het leven.

De dood van de man heeft veel losgemaakt in Anderlecht. Evenepoel zegt dat de onrust voor nu bedaard is, maar dat het elk moment weer kan oplaaien.