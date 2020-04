De Verenigde Staten tellen zaterdag meer dan 19.600 doden vanwege het coronavirus en hebben daarmee de meeste overlijdensgevallen ter wereld. Het land passeert daarmee Italië, dat 19.468 doden heeft.

De Verenigde Staten heeft de afgelopen vier dagen geleden onder het hoogste sterftecijfer dat tot nu toe tijdens de corona-uitbraak is vastgesteld. Per dag overleden er in de VS zo'n tweeduizend mensen aan het virus.

Gezondheidsautoriteiten in de VS waarschuwen dat het dodental deze zomer zou kunnen stijgen tot 200.000 als de Amerikaanse president Donald Trump komende dagen het bevel om thuis te blijven terugdraait.

Trump heeft gezegd de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer op gang te willen krijgen, liefst na Pasen. Vrijdag noemde hij de beslissing om de thuisblijfmaatregelen wel of niet op te heffen "de moeilijkste keuze die ik ooit heb moeten maken".

Het epicentrum van de uitbraak bevindt zich vooralsnog in de stad New York, waar tot nu toe ruim 5.800 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er bestaan ook zorgen over de staat Wisconsin, waar afgelopen week de presidentiële voorverkiezingen op last van het Republikeinse gerechtshof van de staat doorgingen.

