De Verenigde Staten loven een beloning van 10 miljoen dollar (ongeveer 9.1 miljoen euro) uit voor informatie over een militaire commandant van de sjiitische beweging Hezbollah uit Libanon, Sheikh Mohammad al Kawtharani. Volgens de VS is de commandant een vertrouweling van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die in januari door de VS werd gedood bij een bombardement.

Al Kawtharani zou momenteel troepen aansturen van pro-Iraanse troepen in Irak, die voorheen werden aangestuurd door generaal Soleimani.

Hiermee zou hij groepen helpen die "buiten de regering van Irak om gewelddadig protesten neerslaan en buitenlandse diplomatieke missies aanvallen".

Het geld gaat naar de persoon die informatie kan geven over de activiteiten en netwerken van Al Kawtharani. Hij staat sinds 2013 op de Amerikaanse zwarte lijst voor terrorisme.

De commandant wordt onder meer verdacht van het vervoeren van Irakese strijders naar Syrië om de Syrische president Bashar Al Assad te helpen rebellen in zijn land neer te slaan.