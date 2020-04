Het ebolavirus is weer opgedoken in de Democratische Republiek Congo. Het gaat om de eerste vastgestelde besmetting sinds begin maart, meldt de WHO vrijdag. De gezondheidsorganisatie berichtte eerder nog dat het einde van de uitbraak in zicht was.

Over de toestand van de nieuwe patiënt, die in het noordoosten van het land woont, is weinig bekendgemaakt. De WHO verwacht meer patiënten en bereidt zich daar ook op voor.

De autoriteiten waren van plan om over enkele dagen het einde van de uitbraak aan te kondigen, omdat dan zes weken geen nieuwe besmettingen vastgesteld zouden zijn.

De voor zover bekend voorlaatste patiënt werd op 3 maart ontslagen uit het ziekenhuis. De autoriteiten hoopten dat deze vrouw de laatste zou zijn, omdat de uitbraak al bijna 2.300 personen het leven heeft gekost. Sinds het begin van de epidemie in augustus 2018 raakten bijna twaalfhonderd personen besmet.

De uitbraak werd in juli door de WHO bestempeld als internationale gezondheidscrisis. Alleen die in West-Afrika van 2013 tot 2016 was dodelijker dan die in Congo: toen werden meer dan elfduizend sterfgevallen geregistreerd.