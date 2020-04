Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zal vanaf volgende week niet eens per maand voedselpakketten kunnen afleveren, maar slechts eens per twee maanden. Dit komt omdat veel donaties zijn weggevallen in de afgelopen periode. Daarbij is vrijdag ook de eerste bevestigde coronavirusbesmetting vastgesteld.

De donateurs zijn bang dat de leveringen in handen vallen van de Houthi en sommigen hebben besloten geen geld meer te geven voor de voedselpakketten die bestemd zijn voor gebieden die in handen zijn van de rebellen.

Echter zijn 12 miljoen Jemenieten afhankelijk van de voedselpakketten en daarvan leeft 80 procent in door rebellen gecontroleerd gebied. Daarmee komt het grootste gedeelte van de hulp in het land onder druk te staan.

"De financieringscrisis zal een enorme impact hebben, net nu het coronavirus het land bedreigt", zo zegt coördinator Lise Grande. In Jemen is het eerste bevestigde besmettingsgeval net vastgesteld. Een grote uitbraak in het land kan catastrofaal worden, omdat door de jarenlang durende oorlog veel ziekenhuizen plat zijn gebombardeerd.

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die vecht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen, had juist in de nacht van woensdag op donderdag een staakt-het-vuren afgekondigd om. Eén van de redenen om dat te doen, was voorkomen dat het coronavirus Jemen zou bereiken.