Linda Tripp, de collega die in 1997 Witte Huis-stagiair Monica Lewinsky in het geheim opnam toen die met haar sprak over haar affaire met de toenmalige president Bill Clinton, is woensdag op zeventigjarige leeftijd overleden, melden meerdere Amerikaanse media.

De voormalige ambtenaar gaf de geluidsopnames in 1998 aan openbaar aanklager Ken Starr, wat mede leidde tot de afzettingsprocedure tegen Clinton wegens hoge misdaden en misdrijven.

Tripp bracht ook de blauwe jurk van Lewinsky, met daarop spermasporen van de president, onder de aandacht van het team van aanklagers in de zaak tegen Clinton. Lewinsky zei aan het einde van het verhoor dat volgde: "Ik haat Linda Tripp."

Tripp is in de politiek verdeelde Verenigde Staten een omstreden figuur. Amerikanen zien de ambtenaar als of een moedige klokkenluider of als een verrader die het vertrouwen van een jonge vrouw heeft geschonden.

In december 1998 werd een afzettingsprocedure tegen Clinton gestart. Het jaar erop werd de president vrijgesproken.