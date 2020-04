De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die vecht tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen, zal in de nacht van woensdag op donderdag de wapens voor twee weken neerleggen. Eén van de redenen om dat te doen, is het coronavirus.

Saoedische ingewijden zeiden woensdagavond tegen persbureau Reuters dat de wapenstilstand, geïnitieerd door de Verenigde Naties, om middernacht plaatselijk tijd in zou gaan.

Het staakt-het-vuren zou de Houthi-beweging de kans geven om deel te nemen aan door de VN georganiseerde gesprekken met de Jemenitische regering. Het doel van dat overleg is om tot een oplossing te komen voor het al vijf jaar durende conflict in het land én om een uitbraak van het coronavirus in Jemen te voorkomen.

De Saoediërs hopen dat de periode zonder wapengekletter de VN-Veiligheidsraad de kans geeft om de Houthi’s ervan te overtuigen te stoppen met het geweld en om hen aan te sporen een deal te sluiten met de regering van Jemen.

Jemen is sinds 2015 verwikkeld in een oorlog tussen de overheid en Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt samen met de Jemenitische regering een internationale coalitie tegen de Houthi's.

Het is nog niet duidelijk of de Houthi’s zich ook aan de wapenstilstand zullen houden.