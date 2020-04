De Britse man die vorig jaar werd opgepakt nadat in zijn vrachtwagen 39 overleden Vietnamezen werden aangetroffen, geeft toe dat hij schuldig is aan doodslag. Dat blijkt woensdag tijdens de behandeling van de rechtszaak in Londen, meldt BBC News.

De 25-jarige man uit Noord-Ierland gaf eerder al toe dat hij betrokken was bij illegale immigratie. Hij werd kort na de vondst van de lichamen opgepakt.

De slachtoffers werden ontdekt nadat de chauffeur vanuit het Belgische Zeebrugge de oversteek had gemaakt naar de haven van Purfleet, enkele tientallen kilometers ten oosten van Londen. Deze reis duurde ongeveer tien uur.

De groep, bestaande uit 31 mannen en 8 vrouwen, is waarschijnlijk overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte, bleek eerder dit jaar uit een voorlopig onderzoeksrapport.

In het onderzoek naar de overleden Vietnamezen zijn in het afgelopen half jaar meerdere arrestaties verricht. Een Brits-Roemeense man die ook wordt verdacht van doodslag en woensdag voor de rechter moest verschijnen, ontkent schuldig te zijn.