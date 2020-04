Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft woensdag bepaald dat de Poolse regering de werkzaamheid van de tuchtkamer van de Hoge Raad moet opschorten. Deze tuchtkamer kan rechters bestraffen, maar zou niet onafhankelijk zijn.

Als Polen het oordeel van het Europees Hof niet opvolgt, kan het een dwangsom worden opgelegd.

In het land mogen de vonnissen van rechters sinds een aantal jaren door de zogeheten tuchtkamer getoetst worden aan 'ethisch gedrag'.

Het Hof van Justitie liet Polen in november al weten dat deze kamer, die indirect politiek gekozen wordt, in strijd is met de Europese regels en de onafhankelijkheid van de rechtsstaat ondermijnt. Deze waarschuwing legde de Poolse regering naast zich neer, net als een hierop gebaseerd oordeel van het Poolse hooggerechtshof.

De Europese Commissie spande hierop een spoedprocedure aan bij het Hof van Justitie, dat woensdag oordeelde dat "Polen niet heeft voldaan aan zijn Europese verplichtingen" en dat de "onafhankelijkheid van de tuchtkamer niet gegarandeerd kan worden".