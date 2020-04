Enkele Europese landen hebben er deze week voor gekozen om de coronamaatregelen stap voor stap te gaan versoepelen. NU.nl geeft een overzicht.

Oostenrijk

Na Pasen mogen in Oostenrijk kleine winkels en parken weer open, heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz maandag besloten. Volgens hem is dit mogelijk omdat Oostenrijk, ten opzichte van andere landen, sneller en intensiever maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Op het gebied van mondbedekking worden de regels juist strenger. Mondkapjes worden verplicht in het openbaar vervoer en in de winkels die de deuren weer mogen openen. Sinds kort zijn mondkapjes al verplicht in supermarkten. In plaats van een mondkapje mag ook een sjaal worden gebruikt.



Als het meezit, wil Kurz in mei grotere winkels en kappers de deuren laten openen. Twee weken daarop volgen hotels en restaurants. Scholen blijven wel tot mei dicht en grote evenementen zijn tot eind juni verboden.



Denemarken

Als het aantal geregistreerde besmettingen en sterfgevallen in Denemarken 'onder controle' blijft, gaan de scholen vanaf 15 april weer open. Ook de kinderopvang kan op die datum de deuren weer openen.

Grote bijeenkomsten, zoals concerten, blijven wel verboden. Ook moeten de Denen aan social distancing blijven doen. Vooral komend paasweekend moeten de Denen zich bewijzen, aldus premier Mette Frederiksen. Als de regels komend weekend niet worden nageleefd, dan blijven de scholen alsnog gesloten.

Noorwegen

De Noorse premier Erna Solberg heeft dinsdag op een persconferentie aangekondigd dat haar regering enkele maatregelen gefaseerd gaat versoepelen. "We hebben het virus onder controle, dus kunnen we de maatschappij beetje bij beetje weer gaan openstellen", aldus Solberg. De lockdown in Noorwegen is op 13 april afgelopen. Daarna gelden minder strenge maatregelen.



Zo zullen scholen in de loop van de week van 20 april weer opengaan en mogen Noren vanaf 20 april weer naar hun vakantiehuizen in de bergen reizen. Wel moeten Noorse burgers voorlopig nog vanuit huis werken en zal het volgens Solberg "nog een lange tijd duren" voordat alle maatregelen opgeheven worden.

Tsjechië

Ook Tsjechië, dat het aantal besmettingen de laatste dagen ziet teruglopen, versoepelt de maatregelen. Sporten waarbij je niet in aanraking komt met andere mensen, zoals tennis en golf, worden weer toegelaten.

Daarnaast mogen bepaalde 'hobbywinkels', zoals bouwmarkten en fietsenmakers, de deuren ook weer openen.

Vanaf 14 april mogen Tsjechen het land weer verlaten. Hiervoor moeten ze wel een goede reden opgeven en bij terugkeer twee weken in zelfisolatie.

En Nederland dan?

Nederland is nog niet zover. Het kabinet weet ook nog niet hoelang het zal duren voordat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden.

Premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens een persconferentie dat een terugkeer naar het normale leven "een zaak van lange adem" wordt. Hij voegde daaraan toe dat een versoepeling van de maatregelen alleen kan als iedereen zich aan de regels blijft houden.

