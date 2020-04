Het Australische hooggerechtshof heeft dinsdag de voormalig financieel adviseur van het Vaticaan George Pell vrijgesproken van zijn veroordeling van misbruik. Hij is met onmiddellijke ingang vrijgelaten.

De 78-jarige Pell werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van twee dertienjarige jongens in de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne. Hij kon tegen zijn straf in beroep gaan bij de hoogste rechtbank van Australië. Die sprak hem dinsdag vrij.

Volgens het Australische hooggerechtshof was het bewijs dat aan de jury was geleverd niet overtuigend genoeg voor een veroordeling en had de jury Pell daarom niet schuldig mogen verklaren.

Pell tekende op meerdere gronden beroep aan

Kardinaal Pell was de belangrijkste financieel adviseur van paus Franciscus en tevens minister van Economische Zaken van het Vaticaan. Nog steeds geniet hij binnen het Vaticaan veel aanzien.

Hij zou in de jaren negentig twee koorknapen seksueel hebben misbruikt. De geestelijke was toen de aartsbisschop van Melbourne.

De advocaten van Pell hadden op meerdere gronden beroep aangetekend tegen de veroordeling. Ze stelden onder meer dat aanklagers zich te veel baseerden op verklaringen van het enige nog levende slachtoffer. Het tweede slachtoffer overleed in 2014 aan de gevolgen van een overdosis.