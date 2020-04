De rechtbank in Slowakije heeft voormalig militair Miroslav Marcek veroordeeld tot 23 jaar cel voor het doodschieten van onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens vriendin in 2018. De man heeft eerder een bekentenis afgelegd.

De daad was volgens de rechtbank "koelbloedig" uitgevoerd. "De slachtoffers hebben geen enkele kans gehad zichzelf te verdedigen."

De openbaar aanklager van het land had om een celstraf van 25 jaar gevraagd en is direct na het aanhoren van de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Marcek zou in opdracht van Marián Kocner hebben gehandeld. De bekende zakenman stelt zelf dat hij onschuldig is. Zijn zaak dient op een later moment. Kocner werd genoemd in het werk van Kuciak over fraudezaken waarbij zakenmensen met politieke connecties betrokken waren. Dit zou uiteindelijk hebben geleid tot de dood van de journalist.

De moorden leidden tot massademonstraties tegen corruptie in het Centraal-Europese land. De publieke woede over de moorden resulteerde vorig jaar in het aftreden van premier Robert Fico. Zijn politieke partij Smer heeft tijdens de afgelopen verkiezingen, die in februari plaatsvonden, het slechtste resultaat sinds 2002 geboekt.