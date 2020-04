De Franse politie heeft zondag een derde verdachte aangehouden naar aanleiding van het steekincident zaterdag in de Franse gemeente Romans-sur-Isère, meldt Le Bien Public. Twee personen kwamen om het leven en zeven mensen raakten gewond. De verdachte zou een huisgenoot zijn van de hoofdverdachte. Zaterdagavond werd al een 'kennis' van de hoofdverdachte aangehouden.

Alle aangehouden verdachten zijn van Soedanese afkomst. De hoofdverdachte is 32 of 33 jaar oud en zou geen bekende zijn van de politie. Over de toedracht van de daad is nog weinig bekend, maar de politie vermoedt dat er sprake is van een terroristisch motief.

De Franse antiterrorismeautoriteiten nemen het onderzoek op zich. Bij een huiszoeking zouden religieus getinte documenten zijn gevonden waarin de schrijver klaagt over het leven in een land van "ongelovigen".

Het incident vond volgens de burgemeester van de gemeente plaats rond 11.00 uur buiten een bakkerij, waar mensen in een rij voor de deur stonden te wachten, en bij verschillende winkels. De man zou willekeurig om zich heen hebben gestoken, meldden getuigen.

Macron uit medeleven voor slachtoffers en nabestaanden

De Franse president Emmanuel Macron reageerde op Twitter op de aanval. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de aanval in Romans-sur-Isère, de gewonden, hun families. Er zal uitgebreid onderzoek worden gedaan naar deze hatelijke daad, die ons land moet doormaken na weken hard te zijn geraakt."

Macron verwijst hiermee naar het coronavirus, dat in Frankrijk al meer dan 6.500 levens heeft gekost.

Romans-sur-Isère ligt ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Lyon.