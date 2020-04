Bij een schietpartij tussen bendes in het noorden van Mexico zijn negentien doden gevallen, zo meldt de Mexicaanse regering zaterdag. Het is een van de dodelijkste gevallen van bendegeweld van dit jaar in het land.

"Het gaat om twee criminele bendes die vechten over drugsroutes naar de Verenigde Staten", aldus de procureur-generaal van de staat Chihuahua, waar de schietpartij plaatsvond.

De politie vond achttien lichamen in de stad Madera en een gewonde die later aan zijn verwondingen overleed. Op de plek van de schietpartij werden ook achttien vuurwapens en twee granaten gevonden.

Volgens lokale media zou het een vuurgevecht zijn geweest tussen het het Juarez-kartel en het rivaliserende Sinaloa-kartel.

Vrijdag zei de Mexciaanse de president Andres Manuel Lopez Obrador dat hij zag dat het bendegeweld aanhoudt, ondanks het coronavirus. "Toen het coronavirus zich eind maart door Mexico begon te verspreiden, leek het erop dat het geweld zou afnemen. Helaas is dat niet gebeurd", aldus de Mexicaanse president.