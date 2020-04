In de gemeente Romans-sur-Isère in het zuidoosten van Frankrijk heeft een man op meerdere mensen ingestoken. Daarbij zijn zeker twee slachtoffers overleden. Daarnaast zouden zeven personen gewond zijn geraakt, van wie een aantal zwaargewond.

Volgens de burgemeester van de gemeente, die ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Lyon ligt, vond de steekpartij rond 11.00 uur plaats buiten een bakkerij, waar mensen in een rij voor de deur stonden te wachten.

De Franse zender BFMTV meldt dat de dader bij meerdere bedrijven naar binnen is gegaan met het mes.

De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens Franse media gaat het om een man uit Soedan van 32 of 33 jaar oud. Hij zou niet bekend zijn bij de politie. Over zijn motief is nog niets bekend.

