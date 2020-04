De Amerikaanse inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten, Michael Atkinson, wordt over dertig dagen uit zijn functie ontheven. Hij was verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht over het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en diens Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky die tot de afzettingsprocedure tegen Trump leidde.

Trump schrijft in een brief aan het Congres dat hij het van belang vindt dat hij zijn inspecteurs-generaal volledig kan vertrouwen. Bij Atkinson - die hij zelf heeft aangesteld - "is dit niet langer het geval", aldus de Amerikaanse president.

Atkinson lichtte het Congres vorig jaar in over een melding van een klokkenluider, die erop wees dat Trump Zelensky had gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen tegen de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Dit leidde tot de afzettingsprocedure tegen Trump.

Na twee maanden van hoorzittingen werd Trump door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten over een meerderheid beschikken, aangeklaagd wegens machtsmisbruik en obstructie van het Congres. De Senaat, waar Republikeinen in de meerderheid zijn, sprak hem in februari vrij.

Ook topadviseurs en waarnemend stafchef ontslagen

Eerder zette Trump twee topadviseurs die in het afzettingsonderzoek getuigden uit het Witte Huis: Alexander Vindman, de Oekraïneadviseur van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad (NSC), en Gordon Sondland, de Amerikaanse EU-gezant.

In maart verving Trump ook Mick Mulvaney, de waarnemende stafchef van het Witte Huis. De relatie tussen de president en Mulvaney zou op de proef zijn gesteld door onder meer de rol die hij in het afzettingsonderzoek speelde. Hij zou er niet snel genoeg in zijn geslaagd een effectieve strategie op te zetten om de president te verdedigen.

Het is nog onbekend wie Atkinson zal vervangen.